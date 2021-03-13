Суд приговорил двух мужчин к 19 и 17 годам колонии за убийство беременной девушки в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Суд приговорил двух мужчин к 19 и 17 годам колонии за убийство беременной девушки в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, судом собрано достаточно доказательств для вынесения приговора двум мужчинам, обвиняемым по статьям "Убийство, совершенное группой лиц, женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности" и "Умышленное уничтожение чужого имущество путем поджога".

Ранее агентство сообщало об этом резонансном преступлении, в котором подозревались 19-летний и 27-летний знакомые погибшей.

По версии следствия, 2 ноября 2019 года в квартире дома на ул. Архангельской Канавинского района было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

Мужчины напали на девушку, которая находилась на 5 месяце беременности, нанесли ей не менее 12 ножевых ранений по телу. С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемые подожгли квартиру и скрылись с места преступления.

Поводом для совершения преступления стала дешевая бижутерия - кольца и браслет, находившиеся на девушке.

Суд признал мужчин виновными в противоправных деяниях и назначил им наказание в виде 19 лет и 17 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.