Эксперты предупредили о возможном значительном росте цен на бензин Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Эксперты Независимого топливного союза (НТС) ожидают увеличения стоимости бензина, причем этот рост превысит инфляцию. Прогноз ожиданий НТС опубликовал на своем сайте.

Специалисты в своих прогнозах руководствуются ситуацией, которая сложилась в начале 2021 года. В частности, с начала декабря прошлого года до конца марта этого года биржевая стоимость бензина АИ-92 и АИ-95 выросла почти на 19%, достигнув 53,58 тысяч рублей и 55,3 тысяч рублей за тонну соответственно.

Такой рост цен НТС назвал "беспрецедентной ситуацией", поскольку ранее в конце первой декады марта биржевые цены на топливо падали, что позволяло закупать достаточные объемы в преддверии весенне-летнего сезона независимым АЗС, транспортным и сельскохозяйственным компаниям и, таким образом, обеспечивать относительно низкие темпы роста цен.

"Причины текущей аномалии — это сохранение и усугубление налогового диспаритета между внутренним и внешним рынком, что выражается в росте индексов экспортной альтернативы (нетбэков). Другими словами, при поставке нефтепродуктов на экспорт налоговая нагрузка ниже, чем при поставке на внутренний рынок, а разница экспортных пошлин на нефтяное сырьё и нефтепродукты не стимулирует отечественные нефтяные компании сохранять необходимые объёмы переработки", - поясняет НТС, эксперты которого считают, что нетбэки растут по нескольким причинам.

Во-первых, это очередное плановое повышение на 4% акцизов на бензин и дизельное топливо, которое произошло с 1 января 2021 года. Акцизы на автомобильный бензин пятого экологического класса выросли до 13,26 тысяч рублей за тонну, а на дизельное топливо — до 9,188 тысяч рублей.

Также с 1 января 2021 года были увеличены параметры формулы расчёта демпфирующих надбавок к возвратному акцизу для автобензина и дизельного топлива.

Во-вторых, влияние оказывает рост цены на нефть марки Urals на 20% на мировых рынках. В-третьих - снижение корректирующего коэффициента в формуле расчёта значений экспортных пошлин. Кроме того, по мнению НТС, валютные интервенции Минфина не дают укрепиться рублю.

В НТС добавили, что приказ Федеральной антимонопольной службы и Минэнерго об увеличении обязательных нормативов продажи бензина на Санкт-Петербургской Международной Товарно-сырьевой Бирже не привел к корректировке цен и восстановлению спроса, а соответственно и к увеличению производства нефтепродуктов.

В НТС также считают, что разрабатываемая в настоящий момент корректировка параметров демпфера тоже не даст ожидаемого эффекта. "Фактически эта мера незначительно повысит рентабельность нефтепереработки, но без дополнительного фискального стимула не следует ожидать тех объёмов, которые необходимы для перекрытия повышения спроса в весенне-летний сезон", - поделились мнением в НТС.