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Политика

Заксобранию Нижегородской области исполняется 27 лет

26 марта 2021 15:11  [339] Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Законодательному собранию Нижегородской области (ЗС НО) исполняется 27 лет 27 марта. В честь этого в региональном парламенте состоялся брифинг с участием всех глав предыдущих и действующего созывов.

По словам главы первого и второго созывов Анатолия Козерадского (в 1994-2001), депутатам парламента удалось начать слаженную работу еще без соответствующей правовой базы.

"Мы не знали систему и как готовить законы. Большинство документов выходили как постановления", - сказал он.

Спикер парламента в 2001-2002 годы Дмитрий Бедняков заявил, что при нем был инициирован важный для региона закон о благотворительной деятельности.

Евгений Люлин, руководивший парламентом с 2002 по 2007 года и, начиная с 2020 года, заметил, что не всегда совпадало мнение губернаторов региона с депутатским корпусом относительно политики развития области. "Но в итоге мы пришли к тому, что отношения стали доверительными, хоть и дискуссионными", - сказал он.

Кроме этого, как отметил спикер ЗС НО в 2011-2020 годах Евгений Лебедев, бывший губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев посещал каждое заседание парламента. Действующий глава региона Глеб Никитин продолжил эту традицию. "Я лично попросил его об этом", - сказал Евгений Лебедев.

Глава Заксобрания в период с 2007 по 2011 года Виктор Лунин напомнил, что в эти годы была введена практика мониторинга закона после его принятия. Был также утвержден Молодежный парламент, введены дни Заксобрания в разных районах Нижегородской области и учрежден Клуб парламентских журналистов.

Бывшие и действующий спикеры Заксобрания вспомнили те законы, которые легли в основу федерального законодательства. В частности, были приняты: закон о промышленной политике, закон об инвестициях, закон о безнадзорных животных и внесены изменения в закон об оборонной промышленности. Позже на базе этих нижегородских законов создавались федеральные правовые акты.

В заключение встречи главы нижегородского Заксобрания в разные годы отметили, что в сложной работе спикера парламента им помогает ежедневное занятие спортом, отдых на природе - рыбалка и охота и "определенная доля оптимизма".

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Теги:
Законодательное собрание
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