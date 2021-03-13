Жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жилой комплекс планируется построить в районе ул. Бекетова. Об этом сообщается в материалах к общественным обсуждениям по проектам планировки и межевания территории в Советском районе.

Речь идет о нескольких земельных участках в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская.

Там ООО "Госстрой НН" (проектант - ИП Павлова Елена Геннадьевна) хочет возвести десять многоэтажных домов: четыре семнадцатиэтажки, три десятиэтажки и три девятиэтажки со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.

Кроме того, предусмотрено строительство двухэтажного детского сада на 185 мест.

Планируется озеленение и организация велосипедных дорожек.

Согласно проекту, для начала строительства необходим снос около 40 зданий, в том числе домов "народной стройки".

Напомним, общественные обсуждения будут проходить до 6 апреля 2021 года. С подробностями предлагаемых изменений нижегородцы смогут ознакомиться на сайте администрации Нижнего Новгорода, а также на экспозиции в здание администрации Советского района.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова.