Жилой комплекс с детсадом планируется построить в районе ул. Бекетова в Нижнем Новгороде

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Жилой комплекс планируется построить в районе ул. Бекетова. Об этом сообщается в материалах к общественным обсуждениям по проектам планировки и межевания территории в Советском районе.
Речь идет о нескольких земельных участках в границах улиц Бекетова, Головнина, Норвежская, Кузнечихинская.
Там ООО "Госстрой НН" (проектант - ИП Павлова Елена Геннадьевна) хочет возвести десять многоэтажных домов: четыре семнадцатиэтажки, три десятиэтажки и три девятиэтажки со встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой.
Кроме того, предусмотрено строительство двухэтажного детского сада на 185 мест.
Планируется озеленение и организация велосипедных дорожек.
Согласно проекту, для начала строительства необходим снос около 40 зданий, в том числе домов "народной стройки".
Напомним, общественные обсуждения будут проходить до 6 апреля 2021 года. С подробностями предлагаемых изменений нижегородцы смогут ознакомиться на сайте администрации Нижнего Новгорода, а также на экспозиции в здание администрации Советского района.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил о приоритетности преобразования территории в районе ул. Бекетова.
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