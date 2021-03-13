СК проверяет информацию о нападении собаки на маленького ребенка на Бору Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Следственный комитет проверяет информацию о нападении собаки на маленького ребенка на Бору. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ходе мониторинга СМИ следователи обнаружили в соцсети информацию о нападении бродячей собаки на ребенка.

Отмечается, что собака напала на малолетнего сына жительницы города Бор и искусала лицо ребенку.

По данному факту следственным отделом по городу Бор организована доследственная проверка.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, что похожий инцидент произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода.