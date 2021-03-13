СК проверяет информацию о нападении собаки на маленького ребенка на Бору

Фото:
Следственный комитет проверяет информацию о нападении собаки на маленького ребенка на Бору. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.
Согласно информации, в ходе мониторинга СМИ следователи обнаружили в соцсети информацию о нападении бродячей собаки на ребенка.
Отмечается, что собака напала на малолетнего сына жительницы города Бор и искусала лицо ребенку.
По данному факту следственным отделом по городу Бор организована доследственная проверка.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Напомним, что похожий инцидент произошел в Сормовском районе Нижнего Новгорода.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+