Четырехлетняя девочка погибла под колесами ГАЗели в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Четырехлетняя девочка погибла под колесами ГАЗели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 29 марта в 17:40 на ул. Нахимова, 4 (Ленинский район).

33-летний водитель ГАЗели сбил 4-х летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался.

Отмечается, что девочка на момент аварии находилась в сопровождении мамы.

Напомним, что один человек погиб и еще два пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе.

Ранее также сообщалось, что более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года.