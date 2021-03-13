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Четырехлетняя девочка погибла под колесами ГАЗели в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 29 марта в 17:40 на ул. Нахимова, 4 (Ленинский район).
33-летний водитель ГАЗели сбил 4-х летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. От полученных травм ребенок скончался.
Отмечается, что девочка на момент аварии находилась в сопровождении мамы.
Напомним, что один человек погиб и еще два пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе.
Ранее также сообщалось, что более 80 детей пострадали в ДТП в Нижегородской области с начала 2021 года.
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