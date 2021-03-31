Нетрезвый водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Лукоянове Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нетрезвый водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Лукоянове. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 1 апреля в 21:45 на Коммунистическая, 23 в Лукоянове.

45-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ 21140. Он не заметил пешехода, хотя тот находился в зоне видимости пешеходного перехода.

В итоге он насмерть сбил 47-летнего мужчину.

Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка погибла под колесами ГАЗели в Нижнем Новгороде.