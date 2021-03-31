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Нетрезвый водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Лукоянове. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 1 апреля в 21:45 на Коммунистическая, 23 в Лукоянове.
45-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял автомобилем ВАЗ 21140. Он не заметил пешехода, хотя тот находился в зоне видимости пешеходного перехода.
В итоге он насмерть сбил 47-летнего мужчину.
Ранее сообщалось, что четырехлетняя девочка погибла под колесами ГАЗели в Нижнем Новгороде.
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