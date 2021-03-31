Солнечная весна с температурой до +13° наступает в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Устойчивая плюсовая температура воздуха ожидает жителей Нижнего Новгорода на протяжении всей предстоящей недели.

Как сообщают синоптики, в городе с понедельника до воскресенья будет преобладать солнечная погода, лишь в пятницу небо закроет облаками и этот день станет самым прохладным на текущей неделе.

В ночь с воскресенья 4 апреля на понедельник 5 апреля синоптики обещали минусовую температуру в -3°, однако днем в понедельник уже ожидается +6°.

Далее с каждым днем станет становиться все теплее. В ночь на вторник синоптики обещают +2°, а днем при чистом солнечном небе уже +9°.

В среду и четверг днем потеплеет до +12°, но в пятницу небо над Нижним Новгородом закроет облаками, однако осадков не прогнозируется, а температура опустится до +10°.

В выходные в городе опять будет солнечно, а воздух прогреется до +13°.