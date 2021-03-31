Солнечная весна с температурой до +13° наступает в Нижнем Новгороде

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Устойчивая плюсовая температура воздуха ожидает жителей Нижнего Новгорода на протяжении всей предстоящей недели.
Как сообщают синоптики, в городе с понедельника до воскресенья будет преобладать солнечная погода, лишь в пятницу небо закроет облаками и этот день станет самым прохладным на текущей неделе.
В ночь с воскресенья 4 апреля на понедельник 5 апреля синоптики обещали минусовую температуру в -3°, однако днем в понедельник уже ожидается +6°.
Далее с каждым днем станет становиться все теплее. В ночь на вторник синоптики обещают +2°, а днем при чистом солнечном небе уже +9°.
В среду и четверг днем потеплеет до +12°, но в пятницу небо над Нижним Новгородом закроет облаками, однако осадков не прогнозируется, а температура опустится до +10°.
В выходные в городе опять будет солнечно, а воздух прогреется до +13°.
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