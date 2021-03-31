СЗ "Добрострой" зарекомендовал себя как застройщик, которому можно доверять, - Мария Пережогина Бизнес

СЗ "Добрострой" зарекомендовал себя как застройщик, которому можно доверять, - заявила коммерческий директор специализированного застройщика Мария Пережогина.

В конце марта СЗ "Добрострой" отметил день рождения. Компании исполнилось два года. "Это совсем юный возраст, но наша команда - настоящие профессионалы своего дела с большим опытом. Именно поэтому, мы зарекомендовали себя как застройщик, которому можно доверять! Оба наших проекта: ЖК "Парус" на Сенной и ЖК "Ренессанс" строятся высокими темпами. И уже в этом году объекты будут сданы", - отметила Мария Пережогина.

Она поблагодарила сотрудников, партнеров и клиентов за оказанное доверие, добавив при этом, что в новом году у компании "амбициозные планы".

Напомним, что ООО СЗ "Добрострой" достраивает проблемные дома ООО "ВВСК" в Нижнем Новгороде.

ООО "ВВСК" на территории города осуществляло строительство многоквартирного дома на пересечении ул. Тверская – Славянская (ЖК "Ренессанс") и гостиницы и жилого блока со встроенными нежилыми помещениями на пл. Сенной (ЖК "Парус"). Строительство было начато в 2007-2008 годах и не закончено до сих пор. Решением Арбитражного суда Нижегородской области от 23 июня 2017 года ООО "ВВСК" признано банкротом.