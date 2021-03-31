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Общество

Дорожные знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться в России

05 апреля 2021 14:21  [128] Общество

Фото: с сайта autonews.ru, источник - Технологии Распознавания

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Динамические знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться на дорогах в России. Об этом сообщает "Autonews".

Согласно информации, использовать такие знаки предложили разработчики комплексов фотовидеофиксации. Система в настоящее время тестируется в ряде регионов.

Речь идет о дорожных знаках переменной информации "Ограничение максимальной скорости". Они будут представлять собой изображения на электронном табло. Благодаря этому, при сложных дорожных условиях станет возможным корректировать скоростной режим.

Соблюдение режима предлагается фиксировать с помощью трех камер. Первые две будут устанавливаться перед динамическим знаком. Их запрограммируют замерять скорость автомобиля и фотографировать его госномер. При этом в кадр будет попадать сам знак, чтобы исключить спорные моменты. Еще одна камера - уже после, на участке ограничения.

Напомним, новый дорожный знак для обозначения мест применения камер фотовидеофиксации введен в правила дорожного движения России.

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Теги:
Дороги Технологии Транспорт
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