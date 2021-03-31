Дорожные знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться в России

Фото:
Динамические знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться на дорогах в России. Об этом сообщает "Autonews".
Согласно информации, использовать такие знаки предложили разработчики комплексов фотовидеофиксации. Система в настоящее время тестируется в ряде регионов.
Речь идет о дорожных знаках переменной информации "Ограничение максимальной скорости". Они будут представлять собой изображения на электронном табло. Благодаря этому, при сложных дорожных условиях станет возможным корректировать скоростной режим.
Соблюдение режима предлагается фиксировать с помощью трех камер. Первые две будут устанавливаться перед динамическим знаком. Их запрограммируют замерять скорость автомобиля и фотографировать его госномер. При этом в кадр будет попадать сам знак, чтобы исключить спорные моменты. Еще одна камера - уже после, на участке ограничения.
Напомним, новый дорожный знак для обозначения мест применения камер фотовидеофиксации введен в правила дорожного движения России.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+