Дорожные знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться в России Общество

Фото: с сайта autonews.ru, источник - Технологии Распознавания

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Динамические знаки для контроля скорости движения транспорта могут появиться на дорогах в России. Об этом сообщает "Autonews".

Согласно информации, использовать такие знаки предложили разработчики комплексов фотовидеофиксации. Система в настоящее время тестируется в ряде регионов.

Речь идет о дорожных знаках переменной информации "Ограничение максимальной скорости". Они будут представлять собой изображения на электронном табло. Благодаря этому, при сложных дорожных условиях станет возможным корректировать скоростной режим.

Соблюдение режима предлагается фиксировать с помощью трех камер. Первые две будут устанавливаться перед динамическим знаком. Их запрограммируют замерять скорость автомобиля и фотографировать его госномер. При этом в кадр будет попадать сам знак, чтобы исключить спорные моменты. Еще одна камера - уже после, на участке ограничения.

Напомним, новый дорожный знак для обозначения мест применения камер фотовидеофиксации введен в правила дорожного движения России.