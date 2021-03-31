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Общество

Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина будет ограничено в апреле

06 апреля 2021 13:17  [89] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Движение транспорта на участках улиц Варварской и Минина в Нижнем Новгороде будет ограничено в апреле. Об этом сообщается на сайте горадминистрации.

Согласно информации, в связи с ремонтными работами с 18:00 9 апреля по 06:00 12 апреля будет временно прекращено движение транспорта по улице Варварской напротив дома №3 и улице Минина между домами 26 и 27/4.

Кроме этого, в период действия ограничений будет изменена и схема маршрутов транспорта. Так, троллейбусы №13, №17, №31 будут ездить только до площади Свободы.

Движение автобусных маршрутов А-1, А-3, А-61, А-68, А-71, А-92, А-95, Т-70, Т-91 будут двигаться в объезд зоны ремонтных работ - по улицам Пискунова, Алексеевской, участка Варварской. Маршруты А-40, А-58, А-64, Т-74, Т-97 и А-19, А-45, А-52, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45 также будут объезжать перекрытые участки.

На маршрутах А-19, А-40, А-45, А-52, А-58, А-64, А-90, Т-24, Т-31, Т-40, Т-45, Т-74, Т-97 планируется ввести остановки "Речное училище", "Высшая школа экономики", "Улица Трудовая", "Площадь Сенная".

Кроме этого, движение общественного транспорта и автомашин будет затруднено в период с 18:00 16 апреля по 06:00 19 апреля в связи с проведением второго этапа ремонтных работ на ул. Варварской напротив дома №10.

Ранее сообщалось, что более 57 млн рублей планируется направить на ремонт дорог в центре Нижнего Новгорода.

В частности, планируется провести ремонт дорог на участках по ул. Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова, по ул. Провиантская от наб. Верхневолжской до ул. Ижорская, по ул. Фрунзе от наб. Верхневолжской до ул. Ковалихинская, по ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. Белинского с лестницей от д.64 по ул. Ковалихинской.

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Теги:
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