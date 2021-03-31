Банкиры рекомендуют нижегородцам "жить здесь и сейчас" Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банкиры рекомендуют нижегородцам "жить здесь и сейчас". За последнее время в редакцию НИА "Нижний Новгород" поступило много вопросов на тему повышения ставок по кредитам после недавнего увеличения ключевой ставки ЦБ РФ, которые агентство задало ряду участников рынка.

"Возможный пересмотр ставок в данном случае выглядит логичным, – отмечает управляющий Приволжским филиалом банка "Открытие" Владимир Рогозин. - Если говорить про наш банк, то в своей политике по ставкам мы ориентировались и ориентируемся на макроэкономические показатели и конкурентную среду. Мы будем следить за рынком и действовать в соответствии с ситуацией".

По словам Владимира Рогозина, клиенты часто спрашивают - "Брать кредит прямо сейчас или подождать?". В таких случаях, банкир рекомендует отталкиваться от реальных возможностей и потребностей, а не от величины процентных ставок.

"Например, если вы нашли подходящую квартиру, но средств на ее приобретение не хватает – разумно взять ипотеку. Если решили сменить автомобиль – можно оформить автокредит и т.д. На мой взгляд, если вы все просчитали, оценили свои возможности и твердо решили, лучше не ждать, а жить "здесь и сейчас", - отметил он.

Напомним, что 19 марта Центральный банк России повысил ключевую ставку впервые с 2018 года на 25 б.п. - до 4,50% годовых.

Регулятор мотивировал свое решение тем, что темп роста потребительских цен в первом квартале складывается выше его прогноза. В феврале годовой темп прироста потребительских цен увеличился до 5,7% после 5,2% в январе и, по оценкам на 15 марта, составил 5,8%. Показатели, отражающие наиболее устойчивые процессы ценовой динамики, по оценкам Банка России, находятся значимо выше 4% в годовом выражении. По мнению регулятора, во многом это является отражением устойчивого характера восстановления внутреннего спроса.