Рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург станут ежедневными Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург станут ежедневными. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского аэропорта "Стригино",

Согласно информации, с 1 мая авиакомпания "Red Wings" увеличивает частоту полетов.

Так, теперь вылеты в Екатеринбург будут осуществляться в 12:35 по понедельникам, а по вторникам, четвергам и субботам в 12:40, прилет в Екатеринбург – в 16:35.

По средам и пятницам из Стригино вылеты запланированы на 19:15, с прибытием в аэропорт Кольцово в 23:05. По воскресеньям вылеты из Нижнего Новгорода в 14:05, прибытие в столицу Урала в 18:00.

Ранее сообщалось, что в 2021 году субсидии из федерального бюджета выделяются на 11 межрегиональных маршрутов из Стригино в Самару, Саратов, Новый Уренгой, Волгоград, Пермь, Казань, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Астрахань, Геленджик. По восьми из них полеты уже выполняются.