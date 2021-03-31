инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 7 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Общество
07 апреля 2021 12:50  [65] "Восхищен тем, какие творческие дети в Дзержинске", - Евгений Люлин
07 апреля 2021 12:43  [55] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 20 районах Нижегородской области
07 апреля 2021 12:22  [107] Нарушенное из-за ДТП движение на трассе М-7 в Нижегородской области восстановлено
07 апреля 2021 11:47  [225] Обнародовано число нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 7 апреля
07 апреля 2021 11:17  [122] Научную лабораторию планируется открыть при океанариуме на Гребном канале в Нижнем Новгороде
07 апреля 2021 10:28  [106] "Единая Россия" предлагает ввести единые меры поддержки многодетных семей
07 апреля 2021 10:14  [150] Рейсы из Нижнего Новгорода в Екатеринбург станут ежедневными
07 апреля 2021 09:54  [152] Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 24 апреля
07 апреля 2021 09:26  [150] Подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода
06 апреля 2021 20:00  [214] Нижний сегодня: главные события дня
Общество

Нарушенное из-за ДТП движение на трассе М-7 в Нижегородской области восстановлено

07 апреля 2021 12:22  [107] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нарушенное из-за ДТП движение на участке трассы М-7 в Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Согласно информации, грузовой автомобиль убран с проезжей части.

Тем не менее, ликвидация последствий ДТП продолжается.

Ранее сообщалось, что на 461 км трассы 7 апреля произошла автоавария. В результате этого для обеспечения проезда транспорта было введено реверсивное движение.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП м7 Транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph