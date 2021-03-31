Нарушенное из-за ДТП движение на трассе М-7 в Нижегородской области восстановлено

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Нарушенное из-за ДТП движение на участке трассы М-7 в Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".
Согласно информации, грузовой автомобиль убран с проезжей части.
Тем не менее, ликвидация последствий ДТП продолжается.
Ранее сообщалось, что на 461 км трассы 7 апреля произошла автоавария. В результате этого для обеспечения проезда транспорта было введено реверсивное движение.
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