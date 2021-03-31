Нарушенное из-за ДТП движение на трассе М-7 в Нижегородской области восстановлено Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нарушенное из-за ДТП движение на участке трассы М-7 в Нижегородской области восстановлено. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород".

Согласно информации, грузовой автомобиль убран с проезжей части.

Тем не менее, ликвидация последствий ДТП продолжается.

Ранее сообщалось, что на 461 км трассы 7 апреля произошла автоавария. В результате этого для обеспечения проезда транспорта было введено реверсивное движение.