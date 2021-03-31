Юрий Шалабаев поручил проверить состояние благоустроенных ранее общественных пространств Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев поручил главам администраций районов проверить состояние общественных пространств, благоустроенных по программе "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жильё и городская среда". Об этом сообщает пресс-служба администрации города.



Согласно информации, на текущей неделе состоялся объезд территорий в Нижегородском районе.

Глава администрации района Илья Лагутин отметил, что по итогам проверки были выявлены две группы замечаний. Первая группа связана с эксплуатацией, а вторая – это гарантийные случаи.

"В настоящее время определен перечень замечаний, который подрядчик обязан устранить. В сквере на ул. Звездинка необходимо в первую очередь привести в порядок клумбы, покрасить ограждение, а в некоторых местах его восстановить и отремонтировать", – сказал Илья Лагутин. Он также добавил, что в сквере дополнительно планируется высадить 19 деревьев и разбить цветники на территории 600 кв. м.

По словам директора подрядной организации Андрея Токарева, в ближайшие время все замечания будут устранены. Он также уточнил, что работы по высадке зеленых насаждений планируется начать в вегетационный период.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля.

Он продлится до 15 мая. За это время планируется очистить и провести озеленение территорий города, в том числе окрасить заборы и ограждения, высадить цветы, разбить клумбы и др. В порядок приведут кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам.

По словам мэра города Юрия Шалабаева, основные виды работ в рамках месячника будут сделаны муниципальными службами, но также приветствуется участие горожан, работников промышленных предприятий, общественных организаций.