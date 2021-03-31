"Творческий субботник" пройдет в Нижегородской области 16-18 апреля Общество

Дом В.И. Смирнова Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Творческий субботник" пройдет в Нижегородской области 16-18 апреля. Об этом сообщают организаторы акции.

Согласно информации, субботник будет проходить на объектах культурного наследия, памятниках истории архитектуры, общественных пространствах, территориях учреждений культуры.

В Нижнем Новгороде субботник пройдет 17 апреля на территории Дома В.И. Смирнова (улица Дальняя, 15) с 11:00. Для участия в акции необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте.

Акция проводится в рамках программы "Волонтеры культуры" национального проекта "Культура", всероссийского дня заботы о памятниках истории и культуры, проекта #800культурныхдел при поддержке регионального министерства культуры и учреждений культуры.

Напомним, что Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 24 апреля.