Велосипедист погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Велосипедист погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 7 апреля в 20:30 на ул. Московское шоссе 248 (Канавинский район).

31-летний водитель самосвала КАМАЗ 45143-15 сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть перед близко идущим транспортом.

В результате ДТП погиб 45-летний велосипедист.

Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Лукоянове.