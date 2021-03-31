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Велосипедист погиб под колесами КАМАЗа в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.
Согласно информации, автоавария произошла 7 апреля в 20:30 на ул. Московское шоссе 248 (Канавинский район).
31-летний водитель самосвала КАМАЗ 45143-15 сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть перед близко идущим транспортом.
В результате ДТП погиб 45-летний велосипедист.
Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель ВАЗа насмерть сбил пешехода в Лукоянове.
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