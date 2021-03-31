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Общество

Скверы и обзорные площадки в Нижегородском кремле закрываются на реставрацию

09 апреля 2021 11:49  [133] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Скверы и обзорные площадки в Нижегородском кремле закрываются на реставрацию. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Речь идет о площади мемориала "Вечный огонь", Ивановского съезда, Кремлевского бульвара, Губернаторского сада, Елового сквера, Центральной площади, Дмитриевской башни, стен Кремля, Часового сквера. Эти площадки огорожены забором, и попасть на них нельзя.

Реставрация и ремонтные работы завершатся к августу. Напомним, что реставрация территории Кремля ведется к 800-летию Нижнего Новгорода.

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Теги:
Кремль Реставрация
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