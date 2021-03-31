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Общество

Комсомольское шоссе приводят в порядок 11 апреля

11 апреля 2021 15:09  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Подрядчики 11 апреля чистят дорожное ограждение, разделяющее потоки движения дорожного транспорта на Комсомольском шоссе.

Ранее была проведена уборка на ул. Подводников и ул. Геройская, подъезде к Мызинскому мосту и внутриквартальных проездах с дублера пр. Ленина.

Также коммунальщики провели мойку барьерного ограждения на ул. Новикова-Прибоя, сообщили в администрации Ленинского района.

Расчистка улично-дорожной сети производится как вручную, так и с привлечением техники.

Напомним, что 5 апреля в Нижнем Новгороде стартовал месячник по благоустройству. Мероприятия продлятся до 15 мая.

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Теги:
Благоустройство Дороги
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