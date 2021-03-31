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Политика

Глеб Никитин провел встречу с прокурором Нижегородской области Андреем Травкиным

12 апреля 2021 15:57  [92] Политика

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 12 апреля 2021 года провел встречу с вновь назначенным прокурором Нижегородской области Андреем Травкиным. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Андрей Травкин был назначен прокурором Нижегородской области сроком на 5 лет по указу президента Владимира Путина от 24 марта 2021 года и официально вступил в должность 12 апреля.

"Между правительством области и прокуратурой региона сложилась система делового, предметного сотрудничества. Я надеюсь, что с вашим приходом на должность взаимодействие останется столь же конструктивным и будет только развиваться, разумеется, в рамках действующего законодательства", - сказал Глеб Никитин.

Участники встречи обсудили вопросы взаимодействия органов прокуратуры и исполнительной власти области, пути и возможности решения актуальных вопросов.

"Уверен, что прокуратура региона под руководством Андрея Александровича Травкина сможет решать самые серьезные задачи, организовать продуктивную работу на благо Нижегородской области", - добавил губернатор.

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Теги:
Глеб Никитин Прокуратура
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