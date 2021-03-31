Более 400 человек эвакуировали из центра международной торговли на ул. Ковалихинской Происшествия

Фото: с сайта центра

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Более 400 человек эвакуировали из центра международной торговли на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, в ведомство поступила информация об обнаружении подозрительного предмета на территории офисного здания.

На место были направлены службы экстренного реагирования, которые сейчас проводят обследование объекта.

Отмечается, что из здания было эвакуировано более 400 человек.