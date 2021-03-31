Взрывчатки в центре международной торговли на ул. Ковалихинской не обнаружили Происшествия

Фото: с сайта центра

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Специалисты завершили обследование центра международной торговли (ЦМТ) на ул. Ковалихинской в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сегодня утром правоохранителям поступила информация, что на территории центра обнаружен подозрительный предмет. На место был направлены службы экстренного реагирования, которые обследовали объект.

В ходе обследования из ЦМТ было эвакуировано более 400 человек.

В настоящее время обследование ЦМТ завершено, взрывных устройств не обнаружено, рассказали в МЧС.