Нижегородские троллейбусы №13,17 и 31 временно изменили маршрут Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение троллейбусов № 13, 17 и 31 временно ограниченно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте.

В настоящее время транспортные средства ходят только до пл. Свободы.

Дело в том, что контактная сеть троллейбусов на участке от пл. Свободы до пл. Минина и Пожарского в настоящее время повреждена.

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта на участках улиц Варварской и Минина в Нижнем Новгороде ограничено в апреле в связи с ремонтными работами.