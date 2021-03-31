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Общество

Нижегородские троллейбусы №13,17 и 31 временно изменили маршрут

13 апреля 2021 10:20  [141] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Движение троллейбусов № 13, 17 и 31 временно ограниченно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте.

В настоящее время транспортные средства ходят только до пл. Свободы.

Дело в том, что контактная сеть троллейбусов на участке от пл. Свободы до пл. Минина и Пожарского в настоящее время повреждена.

Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта на участках улиц Варварской и Минина в Нижнем Новгороде ограничено в апреле в связи с ремонтными работами. 

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Теги:
Ремонтные работы Транспорт
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