Нижегородские троллейбусы №13,17 и 31 временно изменили маршрут

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Движение троллейбусов № 13, 17 и 31 временно ограниченно в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в группе МП "Нижегородэлектротранс" в соцсети ВКонтакте.
В настоящее время транспортные средства ходят только до пл. Свободы.
Дело в том, что контактная сеть троллейбусов на участке от пл. Свободы до пл. Минина и Пожарского в настоящее время повреждена.
Ранее сообщалось, что движение всех видов транспорта на участках улиц Варварской и Минина в Нижнем Новгороде ограничено в апреле в связи с ремонтными работами.
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