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Общество

Размыв грунта произошел под опорами Молитовского моста в Нижнем Новгороде

13 апреля 2021 11:37  [5] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Размыв грунта произошел под опорами Молитовского моста со стороны нагорной части в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.

"В этом году из-за протечек через деформационный шов произошел локальный провал плиток укрепления конуса (площадь 5 кв.м.). Размыв не представляет опасности для сооружения", - пояснили в ведомстве.

В департаменте рассказали, что у крайних береговых опор моста есть укрепленный конус, соединяющий конструкции моста с подходами. Поверхность конуса укреплена от размывов бетонными плитами.

Работы по восстановлению целостности шва на настоящий момент уже завершены. Очередные работы по восстановлению укрепления конусов запланированы на май-июнь 2021 года.

Капитальный ремонт конструкций моста в ближайшее время не планируется.

Отметим, что небольшой размыв грунта на данном участке регистрируется практически ежегодно. В прошлом году оползень под Молитовским мостом случился 25 августа из-за размывания дождевой водой, которая поступала из водоотводных трубок моста.

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Теги:
Городское хозяйство Молитовский мост Мост
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