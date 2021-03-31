Депутаты Гордумы остались недовольны работой по противодействию наркомании в Нижнем Новгороде Общество

Вытрезвитель в здании больницы № 30

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии по социальной политике думы Нижнего Новгорода остались недовольны работой по противодействию наркомании, табакокурению и алкоголизму в городе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания 15 апреля 2021 года.

Доклад директора департамента безопасности и мобилизационной подготовке городской администрации Александра Ильченко вызвал много вопросов у депутатов.

В частности, им показалась, что данная работа проводится недостаточно комплексно.

"Стало понятно, что подростками мы в этом вопросе занимаемся. Есть школы, спортивные учреждения, культурные учреждения. А кризис среднего возраста остается неохваченным. Мы даже статистику не собираем по жителям старше 35 лет. Нужно проанализировать, какой процент людей начинают употреблять в зрелом возрасте. Впереди много работы", - отметила в разговоре с журналистами председатель комиссии Инна Ванькина.

Также депутаты усомнились в продуктивности работы горячей линии. По словам Александра Ильченко, в этом году было зарегистрировано 30 обращений от нижегородцев.

В ходе заседания Инна Ванькина позвонила по номеру горячей линии, но не получила ответа. Александр Ильченко объяснил это тем, что сотрудник находится на мероприятии.

Кроме того, номер показался ей слишком сложным.

На комиссии было принято решение подготовить депутатское обращение по работе департамента.

Напомним, на обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в бюджете Нижнего Новгорода на 2021 года заложено 0,9 млн рублей.