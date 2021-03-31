инвест-проект
Океанариум появится на Гребном канале
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 16 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Общество
15 апреля 2021 17:44  [63] Депутаты Гордумы остались недовольны работой по противодействию наркомании в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 17:35  [96] Мэрия напоминает о закрытии движения на ул.Варварской с 16 до 19 апреля
15 апреля 2021 17:27  [94] Центр когнитивно-поведенческой терапии открылся в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 16:37  [93] Повторный аукцион для создания в пакгаузах на Стрелке культурных пространств состоится 30 апреля
15 апреля 2021 16:25  [126] Реконструкция ОКН "Ярмарочная водозаборная станция" на Стрелке завершится к июлю
15 апреля 2021 16:03  [117] Благоустройство 23 общественных пространств Нижнего Новгорода уже началось
15 апреля 2021 15:27  [147] Всероссийский субботник в Нижегородской области пройдет в офлайн и онлайн-форматах
15 апреля 2021 15:13  [281] Стали известны подробности завершения отопительного сезона в Нижнем Новгороде
15 апреля 2021 14:26  [488] Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 22 районах Нижегородской области
15 апреля 2021 14:09  [197] Озвучено число нижегородцев с подтвержденным на 15 апреля COVID-19
Общество

Депутаты Гордумы остались недовольны работой по противодействию наркомании в Нижнем Новгороде

15 апреля 2021 17:44  [63] Общество
Вытрезвитель в здании больницы № 30

Вытрезвитель в здании больницы № 30

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты комиссии по социальной политике думы Нижнего Новгорода остались недовольны работой по противодействию наркомании, табакокурению и алкоголизму в городе. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород" по итогам заседания 15 апреля 2021 года.

Доклад директора департамента безопасности и мобилизационной подготовке городской администрации Александра Ильченко вызвал много вопросов у депутатов.

В частности, им показалась, что данная работа проводится недостаточно комплексно.

"Стало понятно, что подростками мы в этом вопросе занимаемся. Есть школы, спортивные учреждения, культурные учреждения. А кризис среднего возраста остается неохваченным. Мы даже статистику не собираем по жителям старше 35 лет. Нужно проанализировать, какой процент людей начинают употреблять в зрелом возрасте. Впереди много работы", - отметила в разговоре с журналистами председатель комиссии Инна Ванькина.

Также депутаты усомнились в продуктивности работы горячей линии. По словам Александра Ильченко, в этом году было зарегистрировано 30 обращений от нижегородцев.

В ходе заседания Инна Ванькина позвонила по номеру горячей линии, но не получила ответа. Александр Ильченко объяснил это тем, что сотрудник находится на мероприятии.

Кроме того, номер показался ей слишком сложным.

На комиссии было принято решение подготовить депутатское обращение по работе департамента.

Напомним, на обеспечение общественного порядка, противодействие преступности и наркомании в бюджете Нижнего Новгорода на 2021 года заложено 0,9 млн рублей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Алкоголь Городская дума Наркотики
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph