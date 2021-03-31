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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
Расселённый дом сгорел в районе пл.Сенной 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, заявление о пожаре на ул. Новосолдатская 10а поступило в 20:55.
По данным ведомства, здание двухэтажное, расселено.
Площадь пожара составила 120кв.м.
К 22:05 было объявлено о ликвидации открытого горения. Никто не пострадал.
Для ликвидации последствий пожара задействованы 50 человек личного состава и 10 ед. техники.
Ранее сообщалось, что комлекс апартаментов и технопарк планируется построить неподалёку.
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