Расселённый дом сгорел в районе пл.Сенной 17 апреля Происшествия

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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Расселённый дом сгорел в районе пл.Сенной 17 апреля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, заявление о пожаре на ул. Новосолдатская 10а поступило в 20:55.

По данным ведомства, здание двухэтажное, расселено.

Площадь пожара составила 120кв.м.

К 22:05 было объявлено о ликвидации открытого горения. Никто не пострадал.

Для ликвидации последствий пожара задействованы 50 человек личного состава и 10 ед. техники.

Ранее сообщалось, что комлекс апартаментов и технопарк планируется построить неподалёку.