Нижегородцев приглашают оценить благоустроенные по программе #Среда800 территории Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцев приглашают оценить благоустроенные по программе #Среда800 территории.

Более трех месяцев прошло с открытия обновлённых площади Маркина, сквера Свердлова и площади перед канатной дорогой.

Многие горожане, побывавшие на благоустроенных территориях, уже смогли составить свое мнение о преобразованиях, затронувших эти места.

В настоящее время организовано анкетирование. Как отмечает пресс-служба АНО ИРГС НО, важно понять, насколько комфортно и интересно нижегородцам и гостям города в новых пространствах.

Свою оценку и комментарии может оставить каждый желающий, заполнив анкету по ссылке:

Сквер Свердлова: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScsWNsZGmijb6MqeOvIVXvO7Hvmm2CIhiaWRG3Me0YOLxOW0Q/viewform

Площадь Маркина: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe73EYyLdOtF6SlFgMTE1JTjzV-BW7qB4SQ84pATCQiiVDBMg/viewform

Площадь перед канатной дорогой: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJj-PHf2MPAl00nRnADH7oDB2x77LljIP2uLVwQ-GQ3q4NpA/viewform

Ранее сообщалось, что подготовительные работы к обновлению по программе #Среда800 начались на шести территориях Нижнего Новгорода. Для удобства граждан разработаны маршруты их обхода.