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Происшествия

Пожар на площади 4000 кв.м произошел на территории кладбища в Богородском районе

19 апреля 2021 12:34  [114] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пожар на площади 4000 кв.м произошел на территории кладбища в Богородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Согласно информации, инцидент произошел 18 апреля в п. Центральный. В силовое ведомство поступила информация о возгорании сухой травы.

Пожар был обнаружен поздно и как следствие – информация о нем также поздно поступила пожарно-спасательным подразделениям.

Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, горела сухая трава на площади 4000 кв.м. Языки пламени охватили кромку кладбища, находящегося рядом. Виной всему – сильный ветер и сухостой вокруг.

В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 18 человек личного состава.

В ведомстве особо отметили, что на сегодняшний день в регионе сложилась катастрофическая ситуация с горением сухой травянистой растительности. Пожарно-спасательные подразделения едва успевают возвращаться в часть и снова выезжают на тушение сухостоя.

Ранее сообщалось, что также 18 апреля горели Артемовские луга на площади 9 гектаров.

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Теги:
Лесные пожары
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