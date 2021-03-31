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Пожар на площади 4000 кв.м произошел на территории кладбища в Богородском районе. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации, инцидент произошел 18 апреля в п. Центральный. В силовое ведомство поступила информация о возгорании сухой травы.
Пожар был обнаружен поздно и как следствие – информация о нем также поздно поступила пожарно-спасательным подразделениям.
Когда на место происшествия прибыли пожарные расчеты, горела сухая трава на площади 4000 кв.м. Языки пламени охватили кромку кладбища, находящегося рядом. Виной всему – сильный ветер и сухостой вокруг.
В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 18 человек личного состава.
В ведомстве особо отметили, что на сегодняшний день в регионе сложилась катастрофическая ситуация с горением сухой травянистой растительности. Пожарно-спасательные подразделения едва успевают возвращаться в часть и снова выезжают на тушение сухостоя.
Ранее сообщалось, что также 18 апреля горели Артемовские луга на площади 9 гектаров.
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