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Культура и отдых

Нижегородский "Арсенал" работает, несмотря на закрытие территории Кремля

20 апреля 2021 10:19  [88] Культура и отдых
ГЦСИ Арсенал

ГЦСИ Арсенал

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

ГЦСИ "Арсенал" работает, несмотря на закрытие территории Кремля. Об этом сообщила руководитель отдела PR в ГЦСИ "Арсенал" Юлия Кальсина.

По ее словам, несмотря на надпись на табличке, что территория Кремля закрыта, в ГЦСИ Арсенал приходить можно.

"Никаких билетов в музей на входе в Кремль предъявлять не надо. Главное у входа в Пороховую башню сказать охране кодовую фразу: "Я в Арсенал", - сказала Юлия Кальсина.

Она также напомнила, что по средам в центре современного искусства действует акция "Свободная среда", которая предполагает бесплатный вход для всех.

Напомним, что с 19 апреля до августа территория нижегородского Кремля закрыта для прогулок.

Тем не менее, попасть на территорию можно по служебным удостоверениям. В суд - по судебным извещениям или повесткам. Для посещения культурных мероприятий нужно предъявить билет.

Афиша культурных мероприятий города на эту неделю представлена по ссылке.

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Теги:
Арсенал культура
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