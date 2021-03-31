Нижегородский "Арсенал" работает, несмотря на закрытие территории Кремля

ГЦСИ Арсенал
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ГЦСИ "Арсенал" работает, несмотря на закрытие территории Кремля. Об этом сообщила руководитель отдела PR в ГЦСИ "Арсенал" Юлия Кальсина.
По ее словам, несмотря на надпись на табличке, что территория Кремля закрыта, в ГЦСИ Арсенал приходить можно.
"Никаких билетов в музей на входе в Кремль предъявлять не надо. Главное у входа в Пороховую башню сказать охране кодовую фразу: "Я в Арсенал", - сказала Юлия Кальсина.
Она также напомнила, что по средам в центре современного искусства действует акция "Свободная среда", которая предполагает бесплатный вход для всех.
Напомним, что с 19 апреля до августа территория нижегородского Кремля закрыта для прогулок.
Тем не менее, попасть на территорию можно по служебным удостоверениям. В суд - по судебным извещениям или повесткам. Для посещения культурных мероприятий нужно предъявить билет.
Афиша культурных мероприятий города на эту неделю представлена по ссылке.
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