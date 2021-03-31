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Политика

Неделя осталась до окончания подачи заявок на конкурс "Лидеры России"

20 апреля 2021 11:38  [77] Политика

Неделя осталась до окончания подачи заявок на конкурс "Лидеры России". Об этом сообщает АНО "Россия – страна возможностей".

Согласно информации, 26 апреля на сайте проекта закроется регистрация на четвертый конкурс управленцев "Лидеры России". В рамках заявочной кампании конкурсантам необходимо заполнить биографическую анкету и загрузить видеоинтервью в личный кабинет.

Видеоинтервью является обязательным заданием регистрационного этапа, по результатам оценки которого будет приниматься решение о допуске в дистанционный этап. В ходе видеоинтервью участникам необходимо ответить на два вопроса: "Какая цель участия в конкурсе?" и "Какое главное профессиональное достижение в жизни?". Продолжительность интервью — от 30 секунд до 3 минут.

Следующий шаг после регистрации – это дистанционный этап. Здесь участникам предстоит пройти различные тесты, а также задания по выбранным направлениям. В дополнение по желанию конкурсанты могут пройти тесты от партнеров проекта.

Победители четвертого конкурса "Лидеры России" получат 1 млн рублей на повышение своей квалификации, а также возможность получить в наставники лучших управленцев страны.

Напомним, что в 2021 году общий конкурс разделен на 8 отраслевых треков, из них 6 основных стартовали 31 марта: "Бизнес и промышленность", "Государственное управление", "Наука", "Культура", "Здравоохранение" и "Информационные технологии". В апреле стартовали: трек "Международный" и трек "Студенты". Для участия в "Лидерах России" можно выбрать только один трек.

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Теги:
Конкурсы чиновники
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