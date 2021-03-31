МЧС назвало неблагоприятные по пожарам травы районы Нижегородской области Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Число пожаров сухой травы в Нижегородской области в 5,5 раз превысило прошлогодние показатели. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков в ходе пресс-конференции 22 апреля 2021 года.

Если в 2020 году за 15 дней после первого возгорания произошло 78 пожаров и огнем была уничтожена территория в 5 га, то в 2021 году с 7 апреля в регионе зарегистрирован уже 431 пожар на площади более 500 га. При этом из-за пала травы сгорели 24 дома и 38 бань, сараев и других хозяйственных построек. В результате пожара погиб один человек.

Валерий Синьков рассказал, что наибольшее количество пожаров было зарегистрировано в Нижнем Новгороде - 51 случай. Также 50 возгораний случилось в Арзамасском, 48 - в Кстовском, 33 - в Починковском, 21 - в Богородском и 19 - в Павловском районах.

При этом в семи районах пожаров зарегистрировано не было. Речь идет о Воскресенском, Краснобаковском, Тоншаевском, Шарангском, Семеновском, Тонкинском и Уренском районах.

"Такой рост количества пожаров связан с поздней весной - быстрое схождение снега, сухая погода, аномальные температуры. Благодаря жаркой и сухой осени земля приняла всю воду, и мы быстро освободились от снежного покрова. Отсюда непростая пожарная обстановка. Но во всех случаях причиной пожара является человеческий фактор", - сказал он.

В частности, он рассказал о пожаре в Кстовском районе, который устроил 13-летний ребенок. Мальчик поджег траву из интереса. Причиной другого пожара в Дальнеконстантиновском районе стала не потушенная сигарета, брошенная на сухую траву.

Еще одной причиной сразу нескольких пожаров стало сжигание травы на садовых участках. В этом году сотрудники МЧС выявили уже порядка 194 случаев. В отношении 70 нарушителей были составлены протоколы. Валерий Синьков рекомендовал нижегородцам вывозить траву на свалки или закапывать в землю в качестве удобрения.

Также одной из острых проблем являются заброшенные участки. На них много сухой растительности, которая в случае пожара быстро загорается и разносится ветром по всей территории. Например, в Богородском районе огонь с одного дома перекинулся еще на 11 домов из-за неочищенного участка.

Однако, Валерий Синьков заявил, что МЧС готово к прохождению пожароопасного периода. Он подчеркнул, что сотрудники оперативно получают информацию о возгораниях. В Нижегородской области работает пожарный мониторинг - установлены камеры, на опасных территориях поставлены посты. Кроме того, в регионе работает 300 подразделений муниципальных пожарных частей, который могут быстро выехать к месту пожара.