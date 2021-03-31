Более 300 фасадов и 100 крыш отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

309 фасадов и 116 крыш отремонтируют в Нижнем Новгороде к 800-летию города. Об этом сообщает управление по связям со СМИ горадминистрации.

Согласно информации, это в 9 раз больше чем, в прошлом году и почти в 10 раз больше, чем в 2019-м.

Отмечается, что 125 фасадов и 18 крыш находятся в зоне ответственности городской администрации, еще 184 фасада и 98 крыш – в ведении Фонда капитального ремонта.

Обновленные крыши и фасады получат 271 многоквартирный дом, 26 объектов индивидуального жилищного строительства, 14 нежилых зданий и 11 объектов ОКН.

Как отметил мэр города Юрий Шалабаев, Нижний Новгород – город красивой архитектуры.

"У нас есть много и современных зданий, и домов, построенных несколько веков назад. Думаю, нижегородцы нас поддержат в стремлении привести в порядок и жилые здания, и дома, где расположены городские организации. А гостям будет приятнее наслаждаться видами города", - заметил он.

Напомним, что подсветка украсит фасады зданий и памятники к 800-летию Нижнего Новгорода.

Ранее в регионе уже был успешно реализован проект подсветки Нижегородского кремля, который позволил по-новому взглянуть на главный символ города.