Проект спортивной деревни в Володарске получил одобрение

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение земельного участка в Володарске для создания комплекса, оснащенного спортивной инфраструктурой, где можно проживать и отдыхать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Инвестором выступает ООО "Шамони", которое стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск". Компания получила участок площадью 45 тысяч кв метров.
Объем инвестиций в строительство спортивной деревни составит 63 млн рублей. Предполагается, что возведение объектов комплекса продлится четыре года.
Спортивная деревня рассчитана для детского отдыха, где сможет прибывать около 5 тысяч посетителей в год.
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