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Бизнес

Проект спортивной деревни в Володарске получил одобрение

23 апреля 2021 19:27  [65] Бизнес

Фото: С сайта ru.esosedi.org

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил выделение земельного участка в Володарске для создания комплекса, оснащенного спортивной инфраструктурой, где можно проживать и отдыхать. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Инвестором выступает ООО "Шамони", которое стало резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) "Володарск". Компания получила участок площадью 45 тысяч кв метров.

Объем инвестиций в строительство спортивной деревни составит 63 млн рублей. Предполагается, что возведение объектов комплекса продлится четыре года.

Спортивная деревня рассчитана для детского отдыха, где сможет прибывать около 5 тысяч посетителей в год.

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Теги:
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