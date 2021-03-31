инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Благоустраиваемые в Нижнем территории будут закрыты до августа
Океанариум появится на Гребном канале
Дублер проспекта Гагарина построят до 2030 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 26 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Бизнес
23 апреля 2021 19:44  [27] Нижегородский земельный совет одобрил 16 заявок на выделение участков для инвестпроектов
23 апреля 2021 19:27  [43] Проект спортивной деревни в Володарске получил одобрение
23 апреля 2021 17:44  [82] Нижегородские предприятия отметят за вклад в развитие региона
23 апреля 2021 13:14  [146] "Ростелеком" представил нижегородским краеведам издание "Неизведанное Поволжье 3.0"
23 апреля 2021 12:37  [117] Банк "Открытие" стал победителем премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS
23 апреля 2021 11:38  [125] Банк "Открытие": котировки меди на максимуме за 10 лет
23 апреля 2021 09:52  [156] Чистая прибыль банка "Открытие" за I квартал 2021 года выросла до 26 млрд рублей
23 апреля 2021 08:47  [181] Новые назначения в департаменте инвестиционного бизнеса банка "Открытие"
22 апреля 2021 19:08  [196] Нижегородский минпром организует встречи с предпринимателями во всех районах области
22 апреля 2021 17:21  [269] "Волжское пароходство" открыло грузовую навигацию на Верхней Волге
Бизнес

Нижегородский земельный совет одобрил 16 заявок на выделение участков для инвестпроектов

23 апреля 2021 19:44  [27] Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 22 заявки на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания 23 апреля.

В частности, одобрена заявка ООО "ЯРТРО". Компания намерена инвестировать 680 млн рублей в создание производства профнастила и металлочерепицы. Для этого "ЯРТРО" предоставили земельный участок площадью 34 тысячи кв метро в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Предполагается, что комплекс будет построен за два года.

ООО "Е13" намерено построить цех агрегата полимерных покрытий (линия жидкостной окраски рулонного металлопроката) в Кстовском районе, вложив в производство 340 млн рублей. Компания получила земельный участок площадью 2 тысячи кв метров и планирует построить цех за 6 месяцев.

Напомним, что ООО "ЯРТРО" хочет создать в Володарске комплекс для проживания и отдыха, оснащенного. Объем инвестиций в строительство спортивной деревни составит 63 млн рублей. Предполагается, что возведение объектов комплекса продлится четыре года.

По всем 16 заявкам, которым сегодня одобрили земельные участки, планируется создать 221 новое рабочее место.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земля Инвестиции
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph