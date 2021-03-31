Нижегородский земельный совет одобрил 16 заявок на выделение участков для инвестпроектов

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Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области одобрил 22 заявки на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона по итогам заседания 23 апреля.
В частности, одобрена заявка ООО "ЯРТРО". Компания намерена инвестировать 680 млн рублей в создание производства профнастила и металлочерепицы. Для этого "ЯРТРО" предоставили земельный участок площадью 34 тысячи кв метро в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Предполагается, что комплекс будет построен за два года.
ООО "Е13" намерено построить цех агрегата полимерных покрытий (линия жидкостной окраски рулонного металлопроката) в Кстовском районе, вложив в производство 340 млн рублей. Компания получила земельный участок площадью 2 тысячи кв метров и планирует построить цех за 6 месяцев.
Напомним, что ООО "ЯРТРО" хочет создать в Володарске комплекс для проживания и отдыха, оснащенного. Объем инвестиций в строительство спортивной деревни составит 63 млн рублей. Предполагается, что возведение объектов комплекса продлится четыре года.
По всем 16 заявкам, которым сегодня одобрили земельные участки, планируется создать 221 новое рабочее место.
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