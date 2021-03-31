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Политика

Нижегородская область реализует три программы инициативного бюджетирования

24 апреля 2021 18:43  [114] Политика

НИА "Нижний Новгород" – Павел Сергеев

Нижегородская область реализует три программы инициативного бюджетирования. Об опыте региона по привлечению жителей к выбору приоритетных проектов при распределении средств бюджета рассказал глава региона, секретарь НРО партии "Единая Россия" Глеб Никитин, сообщает РИК НРО  "Единая Россия".

Глеб Никитин в ходе всероссийского совещания сообщил, что в Нижегородской области действуют сразу три программы инициативного бюджетирования, когда нижегородцы сами определяют приоритетные проекты для благоустройства.

В число таких программ входят рейтинговое голосование за территории для благоустройства в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" нацпроекта "Жилье и городская среда", региональный проект "Вам решать! " и муниципальный проект "Моя инициатива".

По словам главы региона, "Единая Россия" поддерживает все проекты, одобренные жителями, а депутаты и партийные активисты участвуют в совместном принятии решений.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак рассказал о результатах программы "ФКГС": с 2017 года в России благоустроено более 83 тысяч общественных пространств.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Максим Егоров отметил, что почти все субъекты федерации готовы к проведению голосования по этой программе.

Он поблагодарил Нижегородскую область за передачу разработки портала "Голос За", на базе которого была сформирована общефедеральная платформа za.gorodsreda.ru по голосованию за территории для благоустройства в рамках нацпроекта.

Ранее сообщалось, что заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров протестировал пункт для голосования проекта "Голос За" на железнодорожном вокзале Нижнего Новгорода.

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