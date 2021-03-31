СК начал проверку по факту гибели рабочего в колодце в Богородском районе Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

СК начал проверку по факту гибели рабочего в колодце в Богородском районе. Об этом сообщает СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, в связи с гибелью 28 апреля рабочего в д. Бурцево следователи организовали проведение доследственной проверки.

По предварительным данным, двое мужчин по найму осуществляли работы по прочистке канализационного колодца. Почувствовав себя плохо, они попросили водителя вызвать им помощь.

Сотрудники пожарно-спасательной части достали мужчин на поверхность: один из них был уже мертвым, а второй был доставлен в больницу с отравление неизвестным веществом.

В настоящее время сотрудники СУ СК устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии.