"Хома" завершает создание импортозамещающего химического производства в Дзержинске Бизнес

Фото: НИА Нижний Новгород

Компания "Хома" завершает создание импортозамещающего химического производства в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Предприятие является получателем льготного кредита от Фонда развития промышленности РФ в размере 150 млн рублей. Общие инвестиции во все этапы создания производства превысили 400 млн рублей.

Ранее "Хома" на своем предприятия в Нижегородской области уже запустила две производственные линии. В июле 2018 года состоялся пуск технологической линии по выпуску дисперсий акриловых сополимеров. В апреле 2019 года компания открыла модернизированную технологическую линию по производству ПВА-дисперсий.

Сейчас компания завершила создание линии по производству специальных сополимер-акриловых дисперсий. Ее проектная мощность составит 100 тонн в месяц. Новая линия завершит третий, финальный, этап модернизации производства.

"Импортозамещение – важнейшее направление экономической политики, как Нижегородской области, так и России в целом. Отечественные разработки зачастую доступнее с точки зрения логистики и стоимости для потребителей и не уступают зарубежным по качеству", - прокомментировал заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

"Новая линия решает важнейшую задачу — завершает цепочку масштабирования научных разработок предприятия. Это огромный прорыв в деятельности завода среднетоннажной химии: перенос процессов, отработанных в лабораторных реакторах, в основное производство будет стабильным и досконально просчитанным", - добавил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов.

Напомним, дочернее предприятие компании - "Хома Адгезив" - является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Кулибин" и реализует на территории ОЭЗ инвестиционный проект по созданию производства водных клеевых материалов на основе сополимер-акриловых, поливинилацетатных и полиуретановых дисперсий. "Хома Адгезив" также планирует запустить свое производство в 2021 году. Управляющей компанией ОЭЗ "Кулибин" является Корпорация развития Нижегородской области.