"Окская судоверфь" построит еще три судна проекта RSD59 для судоходной компании из Москвы Бизнес

Астрол-1 Фото: правительство Нижегородской области (архив)

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

"Окская судоверфь" (Навашино, Нижегородская область) построит еще три сухогруза проекта RSD59 для судоходной компании "Астрол" из Москвы. Об этом сообщается на сайте проектанта серии - Морского инженерного бюро.

Заказчиком строительства выступает "Государственная транспортная лизинговая компания", которая в последствии передаст суда компании.

Ранее планировалось, что для компании "Астрол" всего будет построено десять судов. На сегодняшний день шесть уже готовы. Сухогруз, получивший название "Астрол-6", спустили на воду накануне.

Сейчас на сайте проектанта сообщается, что подписан контракт на строительство еще трех сухогрузов.

Суда серии - это многоцелевые сухогрузные суда дедвейтом 8144 тонн. Они относятся к классу "Волго-Дон макс" и могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, а также опасных грузов. Суда выполнены в "сверхполных" обводах с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет рекордную для "Волго-Дон макса" длину - 77,35 м.

Расчетный срок службы корпуса судна - 24 года.