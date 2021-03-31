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Общество

Свыше 200 нижегородских студентов-медиков дежурят на пунктах вакцинации от COVID-19

06 мая 2021 10:18  [55] Общество
Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

Фото предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Более 200 учащихся Приволжского исследовательского медицинского университета дежурят на пунктах вакцинации жителей от COVID-19.

По словам координатора НРО ВОД "Волонтеры-медики" Любови Трефиловой, дежурства в основном проводятся во внеучебное время. Волонтеры помогают в заполнении документов, измеряют артериальное давление и температуру у вакцинируемых, если есть необходимость, участвуют в распределении граждан, пришедших на пункты.

Добровольцы трудятся как в поликлиниках, так и в мобильных пунктах вакцинации – в трех торгово-развлекательных центрах и нижегородском театре драмы им. М. Горького.

Кстати, по сведениям регионального министерства здравоохранения, на данный момент от COVID-19 вакцинировалось свыше 281 тысячи нижегородцев.

Ранее сообщалось, что пункты вакцинации от коронавируса в Нижегородской области продолжат работу в майские праздники. Об этом министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов написал в своем аккаунте Instagram.

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Теги:
Вакцина Инфекция
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