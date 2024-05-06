Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в регионе 9-10 мая Общество

Порывы ветра до 15-20 м/с ожидаются в Нижегородской области 9-10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Гражданам советуют держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, слабоукреплённых конструкций. И не ставить около них свои машины.

На случай отключения электроэнергии в доме рекомендовано иметь в качестве источника света электрические фонари. При этом стоит быть максимально осторожными в обращении с открытым огнём.

Напомним, Нижегородская область оказалась во власти мощного атлантического циклона, из-за чего установилась ненастная погода. По данным "Верхне-Волжского УГМС", в ночные и утренние часы 8-12 мая по Нижегородской области ожидаются заморозки -2...-7°, а в дневное время столбики термометров едва поднимутся до +4°.