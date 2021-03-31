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Общество

Движение транспорта в Нижнем Новгороде изменят 9 мая

06 мая 2021 13:54  [99] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Движение транспорта в Нижнем Новгороде изменят 9 мая.

Как сообщили в городском дептрансе, в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне на некоторых улицах и площадях будет ограничено движение транспорта. Изменения коснутся мест проведения парада, шествий, митингов и траурных мероприятий.

С 04:00 до 14:00 9 мая будет временно прекращено движение транспорта по Нижне-Волжской набережной, улице Рождественской, Зеленскому съезду (на участке от улицы Широкой до Коромысловой башни Нижегородского кремля), улице Широкой, Георгиевскому и Казанскому съездам, Похвалинскому съезду (на участке от Благовещенской площади до пересечения с улицей Ярославской), Канавинскому мосту, набережной Гребного канала (на участке от Казанского съезда до дома №110А по улице Слобода Печеры) с организацией объезда по прилегающим улицам.

В связи с этим планируется внести следующие изменения в муниципальные маршруты регулярных перевозок:

- временно прекратить движение автобусов маршрута А-5;

- автобусные маршруты А-3, А-61, А-71, А-92, А-95, Т-57, Т-70, Т-91 организовать по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького в оба направления;

-автобусные маршруты А-19, А-45, А-90, Т-40, Т-45 организовать по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления;

- автобусные маршруты А-26, А-41, А-43, Т-18 организовать в направлении площади Горького – по метромосту, улице Одесской, улице Горького; в направлении Заречной части города – по улице Большой Покровской, улице Малой Покровской, улице Малой Ямской, улице Одесской, метромосту;

- автобусные маршруты А-52, Т-24 по улице Советской, метромосту, улице Одесской, площади Горького, улице Горького, площади Свободы, улице Варварской в оба направления;

- автобусные маршруты Т-37, Т-87 сократить до остановки "Стрелка";

- межмуниципальный автобусный маршрут 304 в направлении города Кстово – организовать по метромосту, улице Одесской, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Ижорской, улице Белинского, улице Горького, улице Большой Печерской; в направлении Московского вокзала – по улице Большой Печерской, улице Горького, площади Свободы, улице Горького, площади Горького, улице Горького, улице Одесской, метромосту.

В департаменте также сообщили, что с 00:01 9 мая будет организовано перемещение транспортных средств, припаркованных в зоне проведения мероприятий. До 14:00 9 мая стоянка транспорта в местах проведения массовых мероприятий будет запрещена.

Напомним, что военный парад пройдет в Нижнем Новгороде 9 мая на Нижневолжской набережной. Всего в параде будет представлено 76 единиц различной боевой техники. Парад Победы откроет танк Т-34. В честь 9 мая по центральной улице города торжественным маршем пройдут свыше 1,2 тысячи человек. Среди них: военнослужащие гвардейской танковой армии ЗВО, учащиеся академий МВД и МЧС, воспитанники кадетского корпуса и юнармии.

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Теги:
движение День Победы Транспорт
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