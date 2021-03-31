Нижегородцев приглашают стать участниками онлайн-акции "Всем миром-всем народом" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Нижегородцев приглашают стать участниками онлайн-акции "Всем миром-всем народом".

Для участия надо на фото воссоздать атмосферу празднования 9 мая 1945 года.

Цель акции – сохранение памяти о вкладе каждого региона России в Великую Победу.

Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", современная фотография, созданная на основе исторического снимка, должна быть размещена в социальных сетях с хештегом #всеммиром_всемнародом. Акция продлится до 9 мая.

Напомним, 9 мая 2021 года в 15:00 по местному времени во всех регионах России состоится онлайн-шествие "Бессмертный полк".

Участие в акции "Бессмертный полк онлайн" может принять любой желающий. До 7 мая 2021 года можно подать заявку через официальный сайт — 2021.polkrf.ru, социальные сети "ВКонтакте", "Одноклассники", а также через сайт народного проекта "Банк памяти". После регистрации придет оповещение о времени прохождения в строю виртуального полка.