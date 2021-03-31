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Культура и отдых

Более 20 школьных музеев в Нижнем Новгороде работают по военной тематике

06 мая 2021 16:43  [38] Культура и отдых
Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

Фото предоставлено администрацией Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В школах Нижнего Новгорода действуют 77 музеев, из них 28 работают по военной тематике.

Об этом заявил глава города Юрий Шалабаев в ходе посещения музея школы № 172 Московского района.

Ученики школы № 172 провели для главы города Юрия Шалабаева авторскую экскурсию по музею, насчитывающему 560 экспонатов. Многие из них связаны с историей Великой Отечественной войны. Например, в музее хранится библиотечная книга из блокадного Ленинграда, с отметкой о выдаче в 1942 году

"Мне особенно приятно находиться в этом музее, зная, что всё это создано руками учеников. Важно, что ребята самостоятельно пополняют его коллекцию и проводят поисковые мероприятия. С момента создания в 1984 году в музее собирали уникальные фотографии, документы, книги, письма и награды красноармейцев. В музей можно прийти на экскурсию, увидеть экспонаты, прикоснуться к каждому руками, поработать с документами, задать интересующие вопросы. Музей в школе № 172 – это большой труд учеников, которые спустя 76 лет со дня Победы бережно хранят воспоминания о подвиге советского народа", - заявил Юрий Шалабаев.

Как сообщили в пресс-службе нижегородской мэрии, в актив школьного музея входят 18 учеников, которым руководит учитель-основатель музея "Боевой славы" Ирина Осина. Главной экспозиционной "жемчужиной", по мнению школьников-экскурсоводов, является инсталляция "Девятка". О ней, проводя экскурсии, они рассказывают с особым трепетом.

"На цифре девять мы разместили фотографии дедов и прадедов из личных архивов семей учеников нашей школы, с именами и небольшим рассказом о том, как воевал или трудился в тылу именно этот человек, с какими трудностями ему пришлось столкнуться, и как мужественно он их преодолел. Первые фотографии на «Девятке» появились в год основания музея в 1984 году. Сейчас школьники, которые создавали музей и эту экспозицию, приходят сюда уже со своими детьми", - поделилась девятиклассница школы № 172 Екатерина Могутина.

Директор школы № 172 Ирина Яганова отметила, что школьный музей прошёл паспортизацию в 2017 году. Тогда он насчитывал 450 экспонатов. На сегодняшний день в экспозиции музея входят 560 артефактов, 220 из которых – подлинные.

"В списке постоянных экспозиций нашего музея - "Девятка"; "Боевой путь 721-го истребительного авиационного Касторненского орденов Суворова и Александра Невского полка"; "Шаг в бессмертие", посвященная жизни Героя Советского Союза Бориса Ивановича Рябцева, и другие исторически значимые события послевоенной и современной истории нашего города и страны", - отметила она, добавив, что музейные экскурсии регулярно посещают ученики других школ и детских садов города.

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев встретился с участниками Великой Отечественной войны и поздравил их с 76-ой годовщиной Победы.

Напомним, на сегодняшний день в Нижнем Новгороде проживает 5802 ветерана Великой Отечественной войны, из них участников войны – 351 человек.

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Теги:
Музеи Школы Юрий Шалабаев
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