Трансляцию шествия "Бессмертного полка онлайн" покажут в эфире нижегородских телекомпаний. Об этом сообщили в общероссийском общественном гражданско-патриотическом движении "Бессмертный полк России".
Она пройдет 9 мая. Начало трансляции запланировано на 15:00 по местному времени во всех регионах страны.
Увидеть онлайн-шествие можно будет на сайте проекта, в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, онлайн кинотеатрах Okko, IVI.RU и на платформе Смотрим.ру.
В Нижегородской области прямую трансляцию будут организовывать "ННТВ", "Время Н", Нижегородская правда, с 15:00 до 17:00 - "Нижний Новгород 24". Также посмотреть шествие можно будет на официальных аккаунтах правительства Нижегородской области в социальных сетях
Ранее сообщалось, что прием заявок на участие в онлайн-шествии "Бессмертного полка" продлен до 12:00 9 мая 2021 года.
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