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Общество

Ту-160 "Валерий Чкалов" пролетел в Нижнем Новгороде в День Победы

09 мая 2021 14:47  [101] Общество
фото: Александр Воложанин

фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 "Валерий Чкалов" совершил символический пролёт в Нижнем Новгороде в День Победы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Это стало завершающим аккордом Парада Победы. За полетом наблюдали ветераны и участники парада.

"Ту-160 – гордость нашей авиации. Большая честь - увидеть его в Нижнем Новгороде в такой день. Символично, что самолет носит имя нашего земляка Валерия Чкалова, и пролетел он над памятником великому летчику. Это важный символ преемственности поколений", - обратил внимание губернатор Глеб Никитин.

Как добавил глава региона, это стало ещё и напоминанием о 800-летии Нижнего Новгорода, роли города в истории России.

"Наша задача - чтобы каждый праздник в этом году был по-своему уникальным", - добавил губернатор Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что Парад Победы 9 мая 2021 года состоялся на Нижне-Волжской набережной. В нём участвовали порядка 1,3 тыс. человек, было задействовано около 90 единиц техники. В авиационной части парада были задействованы вертолёт МИ-28 УБМ "Ночной охотник", самолет МИГ-29 УБ, военно-транспортный самолет Росгвардии ИЛ-76.

"Парад Победы в Нижнем Новгороде стал самым масштабным в истории региона", - прокомментировал Глеб Никитин.

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Теги:
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