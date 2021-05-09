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Спорт

"Крупные спортивные события возвращаются в регион в год 800-летия", - Глеб Никитин

10 мая 2021 15:00  [59] Спорт
Глеб Никитин

Глеб Никитин

Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал трофи-тур Бетсити Кубка России по футболу, который стартовал с Нижнего Новгорода.

Бетсити Кубок России по футболу прибыл в Нижний Новгород 10 мая 2021 года. Комментируя данное событие, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сказал, что в год 800-летия в регион возвращаются крупные спортивные мероприятия.

"Нижний Новгород рад приветствовать Бетсити Кубок России по футболу. После долгого вынужденного перерыва большие спортивные события возвращаются в регион, и появилась возможность в полной мере задействовать инфраструктуру, созданную к Чемпионату мира по футболу. Тогда был сделан серьёзный акцент на безопасность и комфорт болельщиков. Проведенная работа сейчас позволяет выполнить все необходимые санитарно-эпидемиологические требования для участников и гостей финала Бетсити Кубка России", - сказал Глеб Никитин.

"Спортивные мероприятия - важная часть событийного каркаса 800-летия Нижнего Новгорода. Завершился "Финал 8" баскетбольной Лиги Чемпионов с участием зарубежных команд. Впереди Чемпионат Европы по современному пятиборью и ряд других профессиональных соревнований. Планируется проведение "Марафона 800". Параллельно ведется обновление объектов для занятий массовым спортом, например, набережной Гребного канала", - добавил глава региона.

"Все это полностью соответствует национальным целям и задачам, определенным президентом России Владимиром Путиным, а также способствует росту турпотока и восстановлению отрасли", - заключил губернатор Нижегородской области.

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Теги:
Глеб Никитин Спорт Футбол
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