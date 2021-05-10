"Профессию медсестры выбирают чуткие и внимательные к чужой беде люди", - Давид Мелик-Гусейнов Общество

Фото: пресс-служба правительства региона

Сегодня - 12 мая, в Международный день медицинских сестер, представителей это профессии поздравили участники волонтерского движения #МыВместе.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, мероприятие прошло в Нижегородском областном клиническом диагностическом центре. С самого утра волонтеры дарили розы представительницам среднего медицинского персонала прямо у входа в здание центра.

В нижегородском здравоохранении в настоящее время работают свыше 24 тысяч медицинских сестер. По численности специалистов со средним медицинским образованием Нижегородская область занимается третье место в ПФО после Башкирии и Татарстана.

"Эту профессию может выбрать по-настоящему чуткий, отзывчивый и внимательный к чужой беде человек. Плечом к плечу медицинские сестры всегда вставали рядом с врачами. Хочется искренне поблагодарить всех медсестер за выбор такой важной профессии и их бесценный труд. Пусть доброта, отзывчивость и забота возвращаются к ним вдвойне", - сказал заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.

"Почти половина нижегородских медсестер региона имеют высшую квалификационную категорию. В 2020 году более 18 тысяч медсестер повышали свою квалификацию, почти 9 тысяч из них - по изучению новой коронавирусной инфекции. Средний медперсонал нижегородских больниц ежегодно участвует во всероссийском конкурсе "Лучший специалист", и семь лет подряд нижегородцы занимают призовые места", - добавила главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью минздрава Нижегородской области Людмила Поклад.

Напомним, с профессиональным праздником нижегородских медсестер поздравил также губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.