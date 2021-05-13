Родителям разрешили присутствовать на выпускных в детсадах
ДК Ленина в Канавине может стать жилым домом
Семьи с детьми в августе получат по 10 тысяч рублей
Нижегородцы не проявляют активности по вакцинации
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 13 мая 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
Последние новости рубрики Политика
13 мая 2021 12:56  [129] Анатолий Лесун будет баллотироваться в Госдуму по избирательному округу №129
13 мая 2021 12:33  [85] Ассоциация представительных органов при ЗС НО проходит в Городце
13 мая 2021 12:17  [115] Сергей Кириенко избран председателем наблюдательного совета общества "Знание"
13 мая 2021 11:49  [264] Дмитрий Сватковский решил не участвовать в предстоящих выборах в Госдуму
13 мая 2021 09:33  [1751] Нижегородский депутат заплатил штраф за поддельный диплом о высшем образовании
12 мая 2021 15:30  [393] Доходы Глеба Никитина за 2020 незначительно уменьшились - до 4,1 млн рублей
12 мая 2021 13:26  [211] Заявочная кампания конкурса "Лидеры России" продлена до 17 мая
11 мая 2021 15:57  [1113] Главой Минлесхоза Нижегородской области назначен Роман Воробьев
07 мая 2021 19:07  [347] Депутат Госдумы Артем Кавинов принял участие в торжественном мероприятии к 9 мая в Варнавине
01 мая 2021 18:45  [1134] Роман Любарский планирует принять участие в выборах в Госдуму от "Единой России"
Политика

Анатолий Лесун будет баллотироваться в Госдуму по избирательному округу №129

13 мая 2021 12:56  [129] Политика
Анатолий Лесун (слева)

Анатолий Лесун (слева)

Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Начальник Горьковской железной дороги, действующий депутат Законодательного собрания региона Анатолий Лесун будет баллотироваться в Госдуму по избирательному округу №129. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно предоставленной информации, он планирует принять участие в предварительном голосовании партии. Документы Анатолий Лесун подал 14 мая.

"Два созыва я являюсь депутатом Законодательного собрания, уже более 10 лет работаю начальником Горьковской железной дороги, которая проходит по 15 субъектам. И зачастую в сфере профессиональной деятельности мне приходится решать не только производственные, но и много социальных вопросов, с которыми обращаются работники, в том числе и в законодательном плане. И эти проблемы железнодорожников также актуальны и для жителей всей России", - сказал он.

"И в качестве депутата Госдумы, используя имеющийся опыт и знания, хочу приложить как можно больше усилий и возможностей для улучшения жизни людей, на благо Нижегородской области и всей страны", - добавил Анатолий Лесун, комментируя свое решение.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сватковский, который сейчас является депутатом Госдумы по этому округу, решил не участвовать в предстоящих выборах.

Свой отказ от участия в выборах Дмитрий Сватковский объясняет переменами в жизни.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Выборы Государственная Дума Единая Россия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Подпиши родителей на «Нижегородскую правду»
Фоторепортажи
Стадион Нижний Новгород стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
13 мая 2021 01:03Стадион "Нижний Новгород" стал площадкой для финала Бетсити Кубка России
Архив
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph