Анатолий Лесун будет баллотироваться в Госдуму по избирательному округу №129 Политика

Анатолий Лесун (слева) Фото: НРО партии "Единая Россия"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Начальник Горьковской железной дороги, действующий депутат Законодательного собрания региона Анатолий Лесун будет баллотироваться в Госдуму по избирательному округу №129. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия".

Согласно предоставленной информации, он планирует принять участие в предварительном голосовании партии. Документы Анатолий Лесун подал 14 мая.

"Два созыва я являюсь депутатом Законодательного собрания, уже более 10 лет работаю начальником Горьковской железной дороги, которая проходит по 15 субъектам. И зачастую в сфере профессиональной деятельности мне приходится решать не только производственные, но и много социальных вопросов, с которыми обращаются работники, в том числе и в законодательном плане. И эти проблемы железнодорожников также актуальны и для жителей всей России", - сказал он.

"И в качестве депутата Госдумы, используя имеющийся опыт и знания, хочу приложить как можно больше усилий и возможностей для улучшения жизни людей, на благо Нижегородской области и всей страны", - добавил Анатолий Лесун, комментируя свое решение.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Сватковский, который сейчас является депутатом Госдумы по этому округу, решил не участвовать в предстоящих выборах.

Свой отказ от участия в выборах Дмитрий Сватковский объясняет переменами в жизни.