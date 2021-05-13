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Общество

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в регионе в ближайшие дни

16 мая 2021 11:05  [68] Общество
МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в регионе в ближайшие дни

МЧС предупреждает о высокой пожароопасности в регионе в ближайшие дни

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Высокая пожароопасность (IV класс) лесов и торфяников прогнозируется местами по Нижегородской области 16-20 мая. Об этом сообщает пресс-служба областного ГУ МЧС России со ссылкой на данные ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС".

Также прогноз распространён на 19-20 мая касательно лесопарковой зоны и в пригородов Нижнего Новгорода.

В спасательном ведомстве готовятся к повышенной вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, но не выше до муниципального уровня. Так, прогнозируется увеличение количества очагов и площадей природных пожаров.

Напомним, особый противопожарный режим введён в Нижегородской области. В частности, запрещено посещать леса при наступлении IV – V класса пожарной опасности; готовить пищу на углях, в том числе земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения.

СПРАВКА
За несоблюдение требований в особо пожароопасный период предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафа на граждан от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 до 40 тысяч рублей и на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

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Теги:
Пожары
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