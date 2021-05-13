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Общество

"Госпрограмма поддержки молодых российских учёных отбирает и отмечает будущих великих творцов в науке", – Елена Загайнова

16 мая 2021 18:10  [90] Общество
фото: Андрей Скворцов, пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

фото: Андрей Скворцов, пресс-служба ННГУ им. Лобачевского

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

"Государственная программа поддержки молодых российских ученых находит, отбирает и отмечает будущих великих творцов в науке", – заявила заявила ректор ННГУ им. Лобачевского Елена Загайнова, комментируя вручение президентских грантов нижегородским молодым учёным в рамках форума "Молодежь и наука" 16 мая.

"Практически из каждого победителя потом вырастает научная звезда. Поэтому сегодня мы присутствовали при рождении новых научных звёзд", - пояснила ректор вуза.

Она пожелала специалистам дальнейших успехов, заверив в дальнейшей поддержке молодых талантов.

"Также хочется пожелать, чтобы они были счастливы в науке, счастливы от научных результатов, которые получат, в том числе с помощью гранта президента РФ", - подытожила Елена Загайнова.

Как сообщалось ранее, президентские гранты вручили 19 молодым учёным Нижегородской области. Среди них – два доктора наук и 17 кандидатов наук.

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